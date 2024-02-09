В НХЛ готовы обсудить запрет «обратных силовых» после травмы Сергачёва

Известный североамериканский журналист Даррен Дрегер рассказал, что в НХЛ набирает обороты ситуация с возможным введением запрета подготовленных ответных силовых приёмов после того, как 28-летний российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв получил тяжёлую травму в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

«Очевидно, травма Сергачёва – ужасное стечение обстоятельств, как для Михаила, так и для «Тампы». Я думаю, что все согласны с тем, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафреньер не сделал ничего плохого, но это был так называемый «ответный силовой» (когда игрок видит, что оппонент намерен совершить силовой приём и выставляет корпус, резко отталкивая его. – Прим. «Чемпионата»).

Момент, когда Лафреньер выставляет корпус перед силовым Сергачёва. Фото: Скриншот из трансляции матча.

Большинству людей в сообществе, в основном генеральным менеджерам, не нравятся такие «приёмы». Да, я понимаю, что это некая «серая зона», и генеральные менеджеры говорили об этом раньше.

Должно ли это быть чем-то, с чем НХЛ следует бороться так же, как с другими нелегальными приёмами? Что я могу вам сказать, так это то, что «обратный силовой» обсуждался на уровне генеральных менеджеров в прошлом, и, несомненно, этот вопрос вновь будет стоять на повестке дня, когда они снова встретятся во Флориде в марте», — приводит слова Дрегера TSN.

Напомним, Сергачёв получил тяжёлую травму в первом матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16».