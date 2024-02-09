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Кожевников: проблемы «Вашингтона» отражаются и на Овечкине

Кожевников: проблемы «Вашингтона» отражаются и на Овечкине
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах. Напомним, форвард забрасывает в последних трёх встречах клуба.

«Овечкин набирает ход и забивает. Так и должно было быть, я верю в Александра. Я был уверен в том, что его должно „прорвать“. Проблема же раньше была не только в нём, а в целом у клуба. Он командный игрок, и если есть проблемы у коллектива, то, естественно, они отражаются и на нём», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 11 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 833 шайбы и сделал 685 результативных передач в 1393 матчах.

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