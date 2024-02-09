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«Вот команда, твори, действуй!» В «Северстали» рассказали о приглашении Козырева в клуб

«Вот команда, твори, действуй!» В «Северстали» рассказали о приглашении Козырева в клуб
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал детали приглашения главного тренера Андрея Козырева в череповецкий клуб перед стартом сезона.

«Из того круга тренеров, которые были, выбор пал на Андрея Леонидовича. Провели переговоры, пригласили его, дали некий карт-бланш, сказали: „Вот команда, твори, действуй!“. Были опасения – как пройдём сезон, будем ли в плей-офф. Сезон начался очень хорошо – появилась игра, свой стиль: быстрый, комбинационный, короткий пас. Такая игра пропагандируется весь сезон, и сейчас она даёт плоды», — приводит слова Канакова пресс-служба КХЛ.

Череповчане с 70 очками после 60 матчей нынешнего сезона занимают шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с ярославским «Локомотивом» завтра, 10 февраля.

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