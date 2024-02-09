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Сетдиков рассказал, какую роль сейчас исполняет травмированный Якупов в «Нефтехимике»

Сетдиков рассказал, какую роль сейчас исполняет травмированный Якупов в «Нефтехимике»
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков рассказал, чем занимается Наиль Якупов, пока восстанавливается от травмы.

«Наиль получил травму, ему нельзя было ничего делать одной рукой, но он всё равно тренировался, крутил велосипед. Якупов молодец! Всегда держится на позитиве, подбадривает тех, у кого что-то не получается, похвалить может после игры. Наиль первый приходит на тренировки, последним уходит. Показывает пример», — цитирует Сетдикова сайт КХЛ.

Якупов не играет с декабря 2023 года. Последней встречей был матч с «Ак Барсом» (0:4) 3 декабря 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Якупов принял участие в 31 матче за «Нефтехимик», где отметился 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «-3».

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