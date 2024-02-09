The Hockey News назвал хоккеиста, кто мог бы заменить Сергачёва в «Тампе»

Журналист Майкл Дероса в статье на сайте The Hockey News предложил замену травмированному российскому защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву.

«Поскольку Сергачёв выбыл на неопределённый срок, им следует нацелиться на защитника «Калгари Флэймз» Ноа Хэнифина.

27-летний Хэнифин – лучший защитник на рынке прямо сейчас, и он мог бы стать отличной заменой Сергачёву. Он уже является защитником топ-пары, который стабильно играет в обороне, и хорошо — в атаке. Его статистика в этом сезоне наглядно это доказывает: на его счету девять голов, 28 очков с показателем полезности «+12» в 51 игре.

Если бы «Лайтнинг» приобрели Хэнифина, это, скорее всего, было бы только до конца сезона, из-за ограниченного потолка зарплат клуба. Тем не менее Хэнифин — именно тот звёздный защитник, который нужен «Лайтнинг» прямо сейчас», — написано в статье.