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Нападающий «Вашингтона» высказался после шести поражений подряд

Нападающий «Вашингтона» высказался после шести поражений подряд
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта высказался после шести поражений клуба подряд.

«Очевидно, нам нужно объединиться. Это единственный способ выбраться из этой ситуации. У нас достаточно талантов, настроя и желания, чтобы поправить ситуацию. Мы знаем, что нас ждёт впереди, и мы можем это сделать», — приводит слова Манты The Hockey News.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:2. «Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз» 10 февраля в 23:30 мск.

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