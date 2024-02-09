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«Торпедо» после череды поражений одержало вторую победу подряд, одолев «Сочи»

«Торпедо» после череды поражений одержало вторую победу подряд, одолев «Сочи»
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Артамонов – 23:00 (5x5)     2:0 Веряев (Белевич, Орлов) – 25:03 (5x5)     2:1 Мичков (Тянулин, Хуснутдинов) – 37:12 (5x5)     2:2 Сероух (Чебыкин) – 41:38 (5x5)     3:2 Артамонов (Виноградов) – 44:04 (5x4)     4:2 Линч (Веряев, Ли) – 44:57 (5x5)     5:2 Бреус (Виноградов) – 50:57 (5x5)     5:3 Тянулин (Мичков) – 52:41 (5x5)    

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Никита Артамонов открыл счёт в матче. Спустя две минуты Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Михаила Орлова удвоил преимущество «Торпедо». На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артура Тянулина и Марата Хуснутдинова сократил отставание в счёте.

В начале третьего периода Даниил Сероух с передачи Николая Чебыкина сделал счёт 2:2. На пятой минуте периода Никита Артамонов с передачи Егора Виноградова вновь вывел хозяев вперёд. Спустя 53 секунды Бобби Линч с передачи Данила Веряева забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 11-й минуте периода Дмитрий Бреус с передачи Егора Виноградова сделал счёт 5:2. Спустя две минуты Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова забросил третью шайбу «Сочи» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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