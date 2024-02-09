«Торпедо» после череды поражений одержало вторую победу подряд, одолев «Сочи»

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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Никита Артамонов открыл счёт в матче. Спустя две минуты Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Михаила Орлова удвоил преимущество «Торпедо». На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артура Тянулина и Марата Хуснутдинова сократил отставание в счёте.

В начале третьего периода Даниил Сероух с передачи Николая Чебыкина сделал счёт 2:2. На пятой минуте периода Никита Артамонов с передачи Егора Виноградова вновь вывел хозяев вперёд. Спустя 53 секунды Бобби Линч с передачи Данила Веряева забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 11-й минуте периода Дмитрий Бреус с передачи Егора Виноградова сделал счёт 5:2. Спустя две минуты Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова забросил третью шайбу «Сочи» в матче.

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