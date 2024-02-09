«Это как эмоции от покупки новой машины». Рыбин — о старте Кузьменко в «Калгари»

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о стартовых матчах российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз».

«Не нужно сейчас торопиться с выводами по Кузьменко. Это как эмоции от покупки новой машины, когда ты просто в восторге, но потом это потихонечку приедается. Андрей вновь забил — красавец! Надеюсь, что он уже вписался в команду, но давайте подождём матчей 10 в его исполнении. Если „Калгари“ его взял, значит, там считают, что он действительно принесёт пользу, и на него рассчитывают, а это уже большой плюс», — цитирует Рыбина RT.

Напомним, Кузьменко, забросив в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3), отличился во втором матче подряд за «Флэймз» после своего обмена из «Ванкувер Кэнакс». Двумя днями ранее он поразил ворота «Бостон Брюинз» (4:1).