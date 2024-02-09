Грицюк вошёл в топ-3 лучших перспективных игроков «Нью-Джерси» по версии The Athletic

Журналист Скотт Уиллер в статье на портале The Athletic составил список лучших перспективных игроков «Нью-Джерси Дэвилз» на 2024 год.

Третье место занял 22-летний нападающий СКА Арсений Грицюк.

«Развитие Грицюка стало своего рода чудом, изменив прогноз по нему за пять сезонов, прошедших с тех пор, как «дьяволы» выбрали его в пятом раунде на драфте. В этом году ситуация продолжила улучшаться после перехода из «Авангарда» в СКА, где он стал одним из лучших нападающих команды, набирая чуть меньше очка за игру.

Чем больше я наблюдаю за ним, тем больше я уверен, что его успех за последние пару лет не случайность. Он не станет звездой, но выглядит как нападающий из топ-9, обладающий ценностью при в игре в большинстве и зоне атаки», — сказано в статье.

Также в список попал 20-летний защитник «Спартака» Даниил Орлов, заняв 12-е место. Лидером рейтинга стал игрок обороны Шимон Немец, который уже играет за «Дэвилз». На второй строчке — защитник Симус Кейси из Мичиганскогог университета.