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Тренер «Сочи» Кокорев: будем давить на то, чтобы до конца доиграть и побороться

Тренер «Сочи» Кокорев: будем давить на то, чтобы до конца доиграть и побороться
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:5) и рассказал о мотивации клуба на остаток сезона.

«Если сказать откровенно, плохо подготовились к игре и допускали очень много ошибок. Пропускали после этих ошибок голы. В принципе, у нас были такие же моменты хорошие, но мы не реализовали, а соперник свои моменты использовал. Этого хватило, чтобы выиграть матч.

Положение довольно тяжёлое – в плей-офф попасть почти невозможно, у половины команды контракты заканчиваются, на что давить и где искать резервы? У нас есть своя задача на сезон, пока есть шансы, будем давить на то, чтобы до конца доиграть и побороться. Нам руководство поставило задачу, мы будем биться до конца», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

Южане после 61 игры набрали 47 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от восьмого места, которое занимает минское «Динамо» (61) — 14 очков. В следующей встрече подопечные Дмитрия Кокорева на новой «СКА Арене» встретятся с местным СКА.

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