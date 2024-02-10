Шестёркин получил удаление за грубость. Он несколько раз ударил соперника блином

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода гости впереди — 2:1.

На 17-й минуте матча обоюдным штрафом были наказаны нападающий хозяев Ник Фолиньо и голкипер гостей Игорь Шестёркин. После небольшого контакта на пятаке российский вратарь сначала схватил Фолиньо, а затем несколько раз вскользь ударил соперника блином, за что получил две минуты штрафного времени, который поехал отбывать его одноклубник Уилл Кайлли.

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28-летний вратарь проводит свой первый матч за «Рейнджерс» после паузы в чемпионате, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ. В первом периоде Игорь пропустил уже на третьей минуте, после чего несколько раз выручил партнёров.