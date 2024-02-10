Шестёркин получил удаление за грубость. Он несколько раз ударил соперника блином
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода гости впереди — 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Власик – 02:39 1:1 Лафреньер (Миллер, Панарин) – 04:49 1:2 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 06:16 1:3 Бродзински (Кайлли, Какко) – 29:02
На 17-й минуте матча обоюдным штрафом были наказаны нападающий хозяев Ник Фолиньо и голкипер гостей Игорь Шестёркин. После небольшого контакта на пятаке российский вратарь сначала схватил Фолиньо, а затем несколько раз вскользь ударил соперника блином, за что получил две минуты штрафного времени, который поехал отбывать его одноклубник Уилл Кайлли.
28-летний вратарь проводит свой первый матч за «Рейнджерс» после паузы в чемпионате, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ. В первом периоде Игорь пропустил уже на третьей минуте, после чего несколько раз выручил партнёров.
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