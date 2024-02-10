Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин получил удаление за грубость. Он несколько раз ударил соперника блином

Шестёркин получил удаление за грубость. Он несколько раз ударил соперника блином
Игорь Шестёркин
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода гости впереди — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Власик – 02:39     1:1 Лафреньер (Миллер, Панарин) – 04:49     1:2 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 06:16     1:3 Бродзински (Кайлли, Какко) – 29:02    

На 17-й минуте матча обоюдным штрафом были наказаны нападающий хозяев Ник Фолиньо и голкипер гостей Игорь Шестёркин. После небольшого контакта на пятаке российский вратарь сначала схватил Фолиньо, а затем несколько раз вскользь ударил соперника блином, за что получил две минуты штрафного времени, который поехал отбывать его одноклубник Уилл Кайлли.

ВИДЕО

28-летний вратарь проводит свой первый матч за «Рейнджерс» после паузы в чемпионате, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ. В первом периоде Игорь пропустил уже на третьей минуте, после чего несколько раз выручил партнёров.

Материалы по теме
Шестёркин выиграл $ 1 млн, Пастрняк потроллил «Торонто». Чем запомнился Матч звёзд НХЛ
Шестёркин выиграл $ 1 млн, Пастрняк потроллил «Торонто». Чем запомнился Матч звёзд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android