Главный тренер «Сочи» заявил о желании продолжить работу в клубе в следующем сезоне КХЛ

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:5) заявил о желании продолжить работу в клубе в следующем сезоне.

«Я первый тренер «Сочи» за долгое время, которого не уволили по ходу сезона? Решать руководству, но я не против остаться и на следующий сезон», – сказал главный тренер «Сочи».

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков в 61 матче. Команда Дмитрия Кокорева одержала 19 побед и потерпела 42 поражения, отставая от зоны плей-офф на 14 очков. На последнем месте в конференции располагается «Витязь», который отстаёт от «леопардов» на два балла после такого же количества сыгранных матчей.