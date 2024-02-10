Леонтьев — о поражении: «Нефтехимик» провёл отличный матч. Таблица накладывала отпечаток

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ), в котором его команда пропустила решающую шайбу в самой концовке дополнительного времени.

«Считаю, мы провели отличный матч. Соперник тоже нам дал бой. Хотели взять очки. Турнирная таблица накладывала отпечаток на игру обеих команд. Важность и значение этого матча были высокие.

Все хорошо, только смазали концовку. Могли выиграть в овертайме, так же и пропустили. Это хоккей, это спорт, нужно играть до конца, до последних секунд, быть собранными. Надо извлекать из этого урок и двигаться дальше», – приводит слова Леонтьева пресс-служба нижнекамского клуба на официальном сайте.