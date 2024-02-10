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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург». У Малкина — ассист

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург». У Малкина — ассист
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Мэтт Болди, Юнас Бродин, а также российский нападающий Кирилл Капризов. В сегодняшней встрече в активе Капризова также одна результативная передача.

У гостей отличились Райлли Смит и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин записал в свой актив результативный пас.

«Миннесота» набрала 51 очко и поднялась на 12-е место турнирной таблицы Западной конференции. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 10-ю строчку на Востоке, имея в своём активе 53 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Болди (Капризов, Фэйбер) – 12:57 (pp)     1:1 Смит (Малкин) – 22:54     2:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 26:12     2:2 Кросби (Карлссон, Гюнцель) – 41:01 (pp)     3:2 Капризов (Богосян, Бродин) – 49:34    
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