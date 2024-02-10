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Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Чикаго»

Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Чикаго»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

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В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер и Джонни Бродзински. Российский нападающий Артемий Панарин отличился по ходу матча результативной передачей. Игорь Шестёркин совершил по ходу встречи 28 спасений.

У хозяев голы на свой счёт записали Алекс Власик, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон. Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На третьей минуте овертайма победную шайбу в составе гостей на свой счёт записал Мика Зибанеджад, установив окончательный счёт во встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Власик – 02:39     1:1 Лафреньер (Миллер, Панарин) – 04:49     1:2 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 06:16     1:3 Бродзински (Кайлли, Какко) – 29:02     2:3 Фолиньо (Филлипс, Курашев) – 53:37     3:3 Дикинсон (Джонс, Курашев) – 58:58     3:4 Зибанеджад (Крайдер, Фокс) – 62:37    
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