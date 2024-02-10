Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер и Джонни Бродзински. Российский нападающий Артемий Панарин отличился по ходу матча результативной передачей. Игорь Шестёркин совершил по ходу встречи 28 спасений.

У хозяев голы на свой счёт записали Алекс Власик, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон. Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На третьей минуте овертайма победную шайбу в составе гостей на свой счёт записал Мика Зибанеджад, установив окончательный счёт во встрече.