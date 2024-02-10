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Артемий Панарин вернулся в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ

Артемий Панарин вернулся в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Власик – 02:39     1:1 Лафреньер (Миллер, Панарин) – 04:49     1:2 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 06:16     1:3 Бродзински (Кайлли, Какко) – 29:02     2:3 Фолиньо (Филлипс, Курашев) – 53:37     3:3 Дикинсон (Джонс, Курашев) – 58:58     3:4 Зибанеджад (Крайдер, Фокс) – 62:37    

Российский нападающий Артемий Панарин отличился по ходу матча результативной передачей. Данное голевое действие позволило Панарину вернуться в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ. Россиянин поднялся на четвёртое место. В его активе теперь 68 очков (31+37). Столько же очков у Ти Джей Миллера и Коннора Макдэвида.

Лидером бомбардирского списка регулярки на данный момент является российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого 87 очков (33+54). На втором месте — Натан Маккиннон из «Колорадо», у которого 85 очков (32+53).

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