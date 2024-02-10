Артемий Панарин вернулся в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
Российский нападающий Артемий Панарин отличился по ходу матча результативной передачей. Данное голевое действие позволило Панарину вернуться в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ. Россиянин поднялся на четвёртое место. В его активе теперь 68 очков (31+37). Столько же очков у Ти Джей Миллера и Коннора Макдэвида.
Лидером бомбардирского списка регулярки на данный момент является российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого 87 очков (33+54). На втором месте — Натан Маккиннон из «Колорадо», у которого 85 очков (32+53).
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