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Все результаты игрового дня НХЛ 10 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 10 февраля
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Сегодня, 10 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно две встречи, одна игра продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Болди (Капризов, Фэйбер) – 12:57 (pp)     1:1 Смит (Малкин) – 22:54     2:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 26:12     2:2 Кросби (Карлссон, Гюнцель) – 41:01 (pp)     3:2 Капризов (Богосян, Бродин) – 49:34    

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Власик – 02:39     1:1 Лафреньер (Миллер, Панарин) – 04:49     1:2 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 06:16     1:3 Бродзински (Кайлли, Какко) – 29:02     2:3 Фолиньо (Филлипс, Курашев) – 53:37     3:3 Дикинсон (Джонс, Курашев) – 58:58     3:4 Зибанеджад (Крайдер, Фокс) – 62:37    

В Анахайме проходит встреча между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фаулер (Ватрано, Хенрик) – 18:40 (pp)     1:1 Кейн (Перри) – 29:11     2:1 Строум (Карлссон, Хенрик) – 29:40     2:2 Кейн (Драйзайтль, Кулак) – 32:51     3:2 Строум (Ватрано, Фаулер) – 43:20 (pp)     3:3 Хайман (Макдэвид) – 48:41     3:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 50:09 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 73 очками после 51 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 73 очками после 51 матча.

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