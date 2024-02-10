Все результаты игрового дня НХЛ 10 февраля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно две встречи, одна игра продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В Анахайме проходит встреча между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 73 очками после 51 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 73 очками после 51 матча.