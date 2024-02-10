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Хет-трик Эвандера Кейна помог «Эдмонтону» победить «Анахайм» в гостях

Хет-трик Эвандера Кейна помог «Эдмонтону» победить «Анахайм» в гостях
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В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фаулер (Ватрано, Хенрик) – 18:40 (pp)     1:1 Кейн (Перри) – 29:11     2:1 Строум (Карлссон, Хенрик) – 29:40     2:2 Кейн (Драйзайтль, Кулак) – 32:51     3:2 Строум (Ватрано, Фаулер) – 43:20 (pp)     3:3 Хайман (Макдэвид) – 48:41     3:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 50:09 (pp)     3:5 Кейн (Райан, Макдэвид) – 58:50    

На 19-й минуте первого периода Кэм Фаулер с передач Фрэнка Ватрано и Адама Хенрика открыл счёт в матче.

В середине второго периода Эвандер Кейн с передачи Кори Перри восстановил равенство в счёте. Спустя 29 секунд Райан Строум с передач Лео Карлссона и Адама Хенрика вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Эвандер Кейн с передач Леона Драйзайтля и Бретта Кулака сделал счёт 2:2, оформив дубль.

На четвёртой минуте третьего периода Райан Строум с передач Фрэнка Ватрано и Кэма Фаулера в третий раз вывел «Анахайм» вперёд. На девятой минуте периода Зак Хайман с передачи Коннора Макдэвида забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 11-й минуте периода Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара впервые в матче вывел «Эдмонтон» вперёд. В конце встречи Эвандер Кейн оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.

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