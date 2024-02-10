Хет-трик Эвандера Кейна помог «Эдмонтону» победить «Анахайм» в гостях

В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

На 19-й минуте первого периода Кэм Фаулер с передач Фрэнка Ватрано и Адама Хенрика открыл счёт в матче.

В середине второго периода Эвандер Кейн с передачи Кори Перри восстановил равенство в счёте. Спустя 29 секунд Райан Строум с передач Лео Карлссона и Адама Хенрика вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Эвандер Кейн с передач Леона Драйзайтля и Бретта Кулака сделал счёт 2:2, оформив дубль.

На четвёртой минуте третьего периода Райан Строум с передач Фрэнка Ватрано и Кэма Фаулера в третий раз вывел «Анахайм» вперёд. На девятой минуте периода Зак Хайман с передачи Коннора Макдэвида забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 11-й минуте периода Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара впервые в матче вывел «Эдмонтон» вперёд. В конце встречи Эвандер Кейн оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.