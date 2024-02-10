Эвандер Кейн превзошёл достижение Уэйна Гретцки в «Эдмонтоне»

В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Нападающий «нефтяников» Эвандер Кейн отметился хет-триком в матче.

Как сообщает Sportsnet, Кейн превзошёл достижение Уэйна Гретцки, оформив пять хет-триков в «Ойлерз» быстрее легендарного экс-форварда. Кейну для этого потребовалось 130 матчей, тогда как Гретцки — 136. На третьей строчке — Гленн Андерсон (173).

В нынешнем сезоне Кейн сыграл 46 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко. В следующей игре «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 11 февраля.