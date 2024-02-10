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Виталий Давыдов: ЦСКА в первом раунде плей-офф не хочет выйти на «Динамо»

Виталий Давыдов: ЦСКА в первом раунде плей-офф не хочет выйти на «Динамо»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил вероятность встречи московского «Динамо» и ЦСКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Динамо» светит ЦСКА? Думаю, ни одна ведущая команда Запада не хотела бы получить в первом раунде ЦСКА. Да, действующий чемпион неудовлетворительно проводит «гладкий» сезон, для меня это один из главных сюрпризов. Но есть предположение, что в плей-офф лидеры ЦСКА могут собраться. На мой взгляд, и ЦСКА в первом раунде не хочет выйти на «Динамо». Начало марта — рановато для такой громкой серии», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

ЦСКА с 66 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 82 очками — на третьем месте в таблице Запада.

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