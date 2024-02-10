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Вратарь Марк-Андре Флёри высказался о церемонии чествования для него

Вратарь Марк-Андре Флёри высказался о церемонии чествования для него
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал церемонию чествования для него, которая состоялась перед встречей с «Питтсбург Пингвинз». Поводов было сразу два – в этом сезоне он стал четвёртым вратарём, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ, а в январе обогнал Патрика Руа и вышел на второе место в истории лиги по количеству побед.

«Я рад, что всё закончилось. Я немного нервничал из-за этого. Я чувствую, что с годами становлюсь всё мягче и мягче. Но это было хорошо. Очень благодарен «Миннесоте» и «Питтсбургу» за то, что они сделали этот день таким особенным для моей семьи», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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