Капризов рассказал о своём голе в ворота «Питтсбурга»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свой гол в ворота «Питтсбург Пингвинз» (3:2).

«Хороший бросок защитника Зака Богосяна, я пошёл на ворота и просто постарался открыться. Бросал в пустые ворота», — цитирует Капризова пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Капризов четвёртый сезон кряду (2020–2024) достиг отметки в 20 голов в регулярном чемпионате, став первым игроком в истории «Миннесоты», кому покорилось это достижение в составе клуба.

«Миннесота» набрала 51 очко и поднялась на 12-е место турнирной таблицы Западной конференции. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 10-ю строчку на Востоке, имея в своём активе 53 очка.