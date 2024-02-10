Нападающий «Сибири» Михалёв: без разницы, кто выходит против меня — хоть Гретцки

Нападающий «Сибири» Владимир Михалёв высказался о своей игре в Континентальной хоккейной лиге.

«Как удалось так ворваться в КХЛ? Это наглость такая? Ну я же не смотрю, кто против меня выходит – хоть Гретцки или олимпийские чемпионы. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея. И Матч звёзд как приятный бонус», — сказал Михалёв в интервью Metaratings.ru.

19-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности шесть очков.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом». Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 14:00 мск.