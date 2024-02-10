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Участники Турнира четырёх наций назовут первых шестерых игроков состава в июне

Участники Турнира четырёх наций назовут первых шестерых игроков состава в июне
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Команды-участники Турнира четырёх наций должны назвать первых шестерых игроков состава в июне 2024 года, сообщает TSN со ссылкой на журналиста Криса Джонстона.

«Самое главное, им придётся сделать выбор в июне. К этому моменту им нужно выбрать по шесть игроков, а остальная часть состава будет названа в следующем году. Европейским командам проще, потому что у них есть штатные менеджеры и тренеры национальных клубов, поэтому они хорошо справятся с такого рода вещами», — заявил Джонстон.

Напомним, ранее Национальная хоккейная лига объявила о проведении международного турнира в 2025 году. Участвуют четыре страны: Канада, Финляндия, Швеция и США. Сборная России пропустит турнир. Игры будут сыграны в двух городах США и Канады.

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