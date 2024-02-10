«Это божий дар, невозможно так научить понимать игру». Кожевников — о Кучерове

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об успешной игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем сезоне.

«Кучеров — уникальный игрок, не только для России, но и для всего мира. Это может кому-то не нравиться, он же россиянин. Здесь даже разговаривать не о чем, он обладает просто уникальным талантом! Клянусь, это божий дар. Невозможно так научить понимать игру, отдавать пасы, он великий игрок, игрок от бога. Абсолютно заслуженно он идёт на первом месте в списке бомбардиров!» — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

Кучеров имеет в активе 87 (33+54) очков в сезоне. Россиянин обходит в гонке бомбардиров Натана Маккиннона, у которого на данный момент 85 (32+53) очков.