Дементьев: надо постучать по дереву, чтобы голевая серия Овечкина не заканчивалась

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил голевую серию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который отметился заброшенными шайбами в последних трёх играх подряд.

«Надо порадоваться за то, что у него пошли голы, и постучать по дереву, чтобы его голевая серия не заканчивалась. Результаты команды всегда основываются на удачной игре индивидуальностей и их взаимодействии. В данном случае чем лучше будет играть Овечкин, чем больше он наберёт очков, тем лучше будут показатели «Вашингтона» и его партнёров», — сказал Дементьев в интервью RT.

Напомним, в прошедшем матче с «Флоридой Пантерз» (2:4) Овечкин провёл на льду 19 минут 30 секунд и отметился заброшенной шайбой, продлив голевую серию до трёх матчей. Он завершил игру с показателем полезности «-2». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 33 (11+22) результативных действия в 46 играх при показателе полезности «-18».