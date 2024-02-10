The Athletic отметил нестабильную игру Игоря Шестёркина

Журналист портала The Athletic отметил нестабильную игру вратаря «Нью-Йорк Рейджнерс» Игоря Шестёркина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«У нас есть один из лучших вратарей в мире, который сейчас и близко не подходит к данному титулу. В какой-то момент у Игоря Шестёркина всё наладится. К счастью для „Рейнджерс“, игра команды в атаке выручает его. Назовём это возвращением долга за те годы, когда всё было наоборот», — сказано в статье.

Шестёркин в сегодняшнем матче с «Чикаго Блэукхоукс» (4:3 ОТ) отразил 28 бросков по своим воротам. 28-летний голкипер провёл свой первый матч за «Рейнджерс» после паузы в чемпионате, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ. В первом периоде Игорь пропустил уже на третьей минуте, после чего несколько раз выручил партнёров.