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Мальцев сыграет за «Спартак» впервые с 9 января после травмы руки

Мальцев сыграет за «Спартак» впервые с 9 января после травмы руки
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Нападающий Михаил Мальцев сыграет за «Спартак» впервые с 9 января 2024 года, после того как получил травму руки. Форвард заявлен на игру с астанинским «Барысом». Игра регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 состоится сегодня, 10 февраля, и начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
1-й период
0 : 0
Спартак
Москва

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в девяти матчах за «Спартак», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Красно-белые набрали 80 очков после 61 встречи и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» останутся ещё два матча в этой выездной серии: 12 февраля с «Локомотивом» и 14 февраля с «Северсталью».

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