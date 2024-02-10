Защитник «Торпедо»: переходить из «Чайки» в основу — как оказаться в новой команде

Защитник «Торпедо» Дмитрий Бреус рассказал про отличия между МХК «Чайка» и главной командой Нижнего Новгорода.

«Переходить из „Чайки“ в „Торпедо“ – всё равно что оказаться в новой команде. Основные отличия – бытовые. В первой команде больше доверия к игрокам, так как они взрослые. В «Чайке» же всё строже из-за того, что там молодые хоккеисты. В „Торпедо“ же дисциплинированные, опытные игроки, которые знают, как правильно готовиться к матчам. Для них не нужно прописывать в расписании каждый нюанс, важный для подготовки. В молодёжке ещё рановато для такого доверия», — приводит слова Бреуса официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2023/2024 в 28 матчах за «Чайку» игрок забросил семь шайб и сделал десять результативных передач. В семи матчах за «Торпедо» игрок обороны записал на свой счёт одну заброшенную шайбу.

В следующей встрече «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 17:00 мск.