«Всем надо пахать». Мамин — о задаче игроков ЦСКА на ближайшие матчи

Нападающий ЦСКА Максим Мамин высказался о задачах армейских игроков на ближайшие матчи клуба.

«У ЦСКА сейчас продолжается выездная серия, где будут „Витязь“, „Куньлунь“, „Локомотив“, что надо сделать, чтобы там начать выигрывать? Всем надо пахать — 22 человека, кто в заявке на игру. Делать то, что от нас требуется, то, что от нас ждут весь сезон, и только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы. Увидим ли мы в играх на выбывание другой ЦСКА? Против нас в плей-офф не будет легко никому!» — цитирует Мамина пресс-служба ЦСКА.

В ближайшей встрече ЦСКА сыграет с «Витязем» 11 февраля. Армейцы в последних играх потерпели четыре поражения подряд. Последний раз ЦСКА побеждал 31 января на родном льду. Тогда армейцы одолели нижегородское «Торпедо» со счётом 3:2.

ЦСКА с 66 очками после 61 сыгранной встречи занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.