Экс-игрок СКА: чтобы избежать ЦСКА в плей-офф, игра в поддавки вполне возможна

Экс-игрок СКА, вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев высказался о том, возможно ли «подобрать» себе соперника в плей-офф в нынешних условиях.

«Будут ли лидеры Западной конференции играть в поддавки на финише сезона, избегая встречи с ЦСКА в плей-офф? Игра в поддавки вполне возможна. Тренеры ведущих клубов на финише длинного сезона часто начинают выбирать себе соперников в кубковых матчах. Убеждён в одном, хоккеисты СКА ни в коем случае не должны это делать! Необходимо занимать первое место и завоёвывать Кубок Континента», — цитирует Каменева «Спорт день за днём».

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил вероятность встречи московского «Динамо» и ЦСКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.