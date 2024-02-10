Форвард «Северстали» Лишка высказался о своей 14-матчевой безголевой серии

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал свою 14-матчевую безголевую серию.

«Каждую игру есть моменты, чтобы забросить шайбу, поэтому голы придут, если всё правильно делать. Я начал лучше действовать в большинстве, чувствую, что двигаюсь вперёд. Хочу забрасывать как можно больше. Самое главное, что я создаю опасные моменты, и рано или поздно шайба окажется в воротах», — сказал Лишка в интервью Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл за «Северсталь» 60 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков. Последний раз Лишка забивал во встрече с «Амуром» (4:2) 3 января 2024 года.

Череповчане с 70 очками после 60 матчей нынешнего сезона занимают шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с ярославским «Локомотивом» 10 февраля.