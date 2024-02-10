Двукратный олимпийский чемпион оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» попасть в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Вашингтон» недалеко от зоны плей-офф, ничего у них ещё не потеряно. Но у них в команде много проблем, ушёл Евгений Кузнецов — очень качественный центральный нападающий не только для клуба, но и для НХЛ в целом. Но, думаю, свои очки они наберут и за плей-офф поборются», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

«Столичные» набрали 51 очко и отстают от идущего на восьмом месте «Детройт Ред Уингз» (58) на семь очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз». Игра состоится сегодня, 10 февраля, и начнётся в 23:30 мск.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта высказался после шести поражений клуба подряд.