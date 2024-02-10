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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом» в «зелёном дерби»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась волевой победой хозяев – 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода нападающим гостей Артёмом Галимовым. Лишь в середине следующего игрового отрезка хозяева сумели восстановить паритет, реализовав большинство усилиями Александра Хмелевски. В третьем периоде «Салават Юлаев» вышел вперёд в счёте вновь реализовав численное преимущество на льду – шайба на счету Даниила Огирчука. Этот гол и стал заключительной в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Эта была шестая и заключительная очная встреча команд в нынешнем регулярном чемпионате. В сезонной серии сильнее оказались подопечные Виктора Козлова – 4-2 (3:2, 2:4, 3:1, 1:0, 2:3 и 2:1).