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Галимов объяснил, в чём «Салават» превзошёл «Ак Барс» в прошедшем «зелёном дерби»

24-летний российский нападающий «Ак Барса» Артём Галимов считает, что результат прошедшего выездного «зелёного дерби» в рамках регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2), решила игра в неравных составах.

«Нормальная игра, но мы не смогли реализовать большинство, а сопернику это удалось.

Мой гол? Шайба случайно отскочила ко мне, я даже не видел её. Тут смотрю – лежит на клюшке, решил бросить. Смотрю – уже в сетке.

Предстоящая игра с «Нефтехимиком»? Тренеры нам подскажут, всё будет нормально», — приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Галимов принял участие в 44 матчах за «Ак Барс», в которых отметился девятью (5+4) результативными действиями при показателе полезности «+6».