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Фигуристка Алина Загитова выступит на «СКА Арене» перед матчем СКА – «Сочи»

Фигуристка Алина Загитова выступит на «СКА Арене» перед матчем СКА – «Сочи»
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Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова выступит на шоу перед встречей регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге между СКА и «Сочи», который станет матчем открытия новой «СКА Арены». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Время раскрывать ВСЕ карты! Помимо концерта группы A'Studio наш стартовый матч на СКА Арене откроет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой!

А помимо масштабнейшего шоу в чаше, которое начнется в 16:40, и частью которого станет каждый из вас, в фойе арены мы приготовили массу развлечений для болельщиков всех возрастов», — гласит сообщение СКА в телеграм-канале.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, СКА примет на новом домашнем стадионе «Сочи». Начало игры – в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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