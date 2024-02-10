Виктор Козлов – о победе в «зелёном дерби»: хорошо сыграли, но и не могли иначе

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Хороший боевой матч, обе команды хотели победить. Хочу сказать спасибо болельщикам, атмосфера была супер на арене. Ребята молодцы, хорошо сыграли, но они и не могли иначе.

С чем связано то, что команда не могла навязать свой хоккей в первом периоде? Мы говорили ребятам, что у нас в матче с казанцами не будет много голевых моментов, потому что они хорошо играют в обороне. Когда есть возможность бросить, то мы должны этим воспользоваться.

Что значит победа в серии «зелёного дерби» в этом сезоне? Для меня значит, что мы сегодня выиграли. Мне нравится самоотдача команды. Здорово, что победили. В этом году мы хорошо играли против них, это плюс для наших игроков.

Возможная встреча с «Ак Барсом» в плей-офф? Я об этом не думал, сконцентрированы на каждом шаге до плей-офф», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 83 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Виктора Козлова примут омский «Авангард» (13 февраля).