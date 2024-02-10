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Билялетдинов – о поражении «Ак Барса»: много удаляемся, наше большинство не работает

Билялетдинов – о поражении «Ак Барса»: много удаляемся, наше большинство не работает
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Ребята неплохо играли. Мы и много удаляемся, и наше большинство не работает. Это проблемы, которые нас беспокоят. Ребята играли с хорошей отдачей, правильно подготовились к матчу.

У нас было достаточно времени в зоне атаки. С самого начала и мы, и они играли активно. Мы должны играть острее. Мы готовимся, стараемся улучшить свою игру. Не хочу сказать, что мы что-то делаем, поэтому плохо играем, нет. Последние игры были неплохими, но не всегда есть тот результат, который мы хотим. Работа в процессе.

Всего три броска с пятака за матч? Хотелось бы больше, да.

Значит ли что-то победа «Салавата» в сезонной серии перед стартом плей-офф? Нет. «Салават» в этом сезоне хорошо играет, показывает хороший результат», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Ак Барс», набрав 74 очка в 61 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В ближайшем матче казанцы примут нижнекамский «Нефтехимик» (13 февраля).

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