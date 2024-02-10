Алексей Жамнов высказался о третьей кряду победе «Спартака» в матче с «Барысом»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (4:1).

«Хотел бы поблагодарить соперника. Достойный соперник, даже несмотря на счёт, я считаю, что игра была тяжёлая. С нашей стороны игра складывалась не очень хорошо, потому что были перепады, особенно во втором периоде. А так в целом, победа есть победа.

Приход в тренерский штаб Алексея Ковалёва? Вы видите результат. Я думаю, что, его работа с нападающими даёт свои плоды.

Настрой на предстоящие матчи в плей-офф? Да, на самом деле у нас не так много ребят с кубковым опытом. Прекрасно понимаем наши плюсы и минусы. Сейчас самое главное у нас, чтобы все травмированные ребята вернулись, и чтобы мы уже начали готовить сочетания к плей-офф. А по поводу шансов, плей-офф — это плей-офф. Это не регулярный чемпионат, многое будет зависеть от нас самих», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Барыса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Спартак», набрав 82 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с ярославским «Локомотивом» (12 февраля).