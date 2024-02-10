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«Он игр провёл намного больше». Кожевников – о покорении Голдобиным его рекорда

«Он игр провёл намного больше». Кожевников – о покорении Голдобиным его рекорда
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Двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал покорение его рекорда по результативности в составе красно-белых Николаем Голдобиным в прошедшей игре регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

«Вы посчитайте сначала количество игр, он провёл игр намного больше, так что тут немного некорректно сравнивать наши показатели.

Я рад за него, молодец, хороший сезон. Дай бог, самое главное, чтобы он в плей-офф так забивал, это самое основное. Там будет потруднее, больше ответственности. Думаю, самое главное — он сейчас получает эту уверенность. И партнеры у него все выздоровели, так что должно всё хорошо получаться», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Напомним, на счету Голдобина в этом сезоне стало 72 (35+37) очка в 61 матче. До того рекордсменом по количеству результативных действий в составе «Спартака» был Александр Кожевников – 71 (43+28) очко в 47 матчах в сезоне-1981/1982.

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