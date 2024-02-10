Игроки сборной России U-18 демонстративно отказались от призов из-за спорных решений судей

Финал юниорского турнира «Кубок Будущего – 2024» оказался омрачён из-за спорных судейских решений, вследствие которых, как посчитали игроки сборной России U-18 потерпели поражение от Беларуси (5:6 ОТ).

В овертайме встречи после гола Беларуси вратарь сборной России Пётр Андреянов обращался к арбитру с просьбой совершить видеопросмотр эпизода из-за возможной помехи голкиперу. Судьи же не удовлетворили эту просьбу. Этому же предшествовал и эпизод, в котором арбитры не зафиксировали подножку на игроке сборной России.

В результате на награждении по итогам турнира вратарь сначала долго о чём-то беседовал с организаторами соревнований, а затем, взяв индивидуальную награду в руки, оставил её на льду. Аналогично поступили и ещё два полевых игрока сборной России, в том числе и капитан.

Права на видео принадлежат ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь». Видео доступно на YouTube-канале.