Никитин: «Локомотиву» было непросто. В буллитах не получилось мастерство проявить

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (2:3 Б).

«Северсталь» — с победой, Леонидовичу (Андрей Козырев, главный тренер «Северстали». – Прим. «Чемпионата») – здоровья! Нам было сегодня непросто. «Северсталь» двигалась хорошо. Есть объективные причины, есть субъективные. Парни терпели, вытаскивали из себя. В буллитах не получилось мастерство проявить. Готовимся дальше», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Локомотив», набрав 85 очков в 62 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ярославцы примут на своём льду московский «Спартак» (12 февраля).