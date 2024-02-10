«А счёт на табло для чего?» «Салават» иронично ответил «Ак Барсу» в социальных сетях

Пресс-служба «Салавата Юлаева» отреагировала на публикацию в социальных сетях своих коллег из «Ак Барса» (2:1), которые опубликовали эпизод с силовым приёмом защитника казанцев Кирилла Адамчука на форварде уфимцев Александре Шарове.

«Мельница от Адамчука для поднятия настроения», — гласит пост «Ак Барса».

«А счёт на табло для чего?» — иронично ответили в Уфе.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 83 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Виктора Козлова примут омский «Авангард» (13 февраля), а затем уфимцы проведут три выездные встречи кряду с грандами Западной конференции – СКА (15 февраля), «Локомотивом» (17 февраля) и московским «Динамо» (19 февраля).