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Вратарь «Калгари» Маркстрём отдал четвёртую голевую в сезоне, покорив достижение 2002 года

Вратарь «Калгари» Маркстрём отдал четвёртую голевую в сезоне, покорив достижение 2002 года
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Калгари Флэймз». Завершился первый период, гости ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт на старте первой двадцатиминутки 30-летний канадский защитник «Калгари» Маккензи Уигар, отличившийся после впечатляющего сольного прохода из своей зоны. Автором единственной голевой передачи стал 34-летний шведский голкипер «Флэймз» Якоб Маркстрём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Маркстрём записал свою четвёртую результативную передачу в нынешнем сезоне. Только четыре разных вратаря в истории «Флэймз» сделали больше голевых передач за сезон, причём последним из них был Роман Турек в сезоне-2001/2002 (5).

Напомним, в нынешнем сезоне Маркстрём провёл 31 матч в составе «Калгари», в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар (Маркстрём, Коулман) – 03:47     0:2 Юбердо (Шарангович, Ханифин) – 28:38 (pp)     0:3 Уигар (Дьюр, Пеллетье) – 35:16     1:3 Нельсон – 44:00    
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