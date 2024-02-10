Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь «Калгари» Маркстрём отдал четвёртую голевую в сезоне, покорив достижение 2002 года

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Калгари Флэймз». Завершился первый период, гости ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт на старте первой двадцатиминутки 30-летний канадский защитник «Калгари» Маккензи Уигар, отличившийся после впечатляющего сольного прохода из своей зоны. Автором единственной голевой передачи стал 34-летний шведский голкипер «Флэймз» Якоб Маркстрём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Маркстрём записал свою четвёртую результативную передачу в нынешнем сезоне. Только четыре разных вратаря в истории «Флэймз» сделали больше голевых передач за сезон, причём последним из них был Роман Турек в сезоне-2001/2002 (5).

Напомним, в нынешнем сезоне Маркстрём провёл 31 матч в составе «Калгари», в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.