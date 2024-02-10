Журналист TSN: если России не разрешат сыграть на Олимпиаде, это испортит мне турнир

Экс-вратарь НХЛ Джейми Макленнан считает, что Олимпийские игры серьёзно потеряют в зрелищности и интересе в случае отсутствия на ней сборной России по хоккею.

«Не хочу портить праздник, но это всё, о чём я могу думать. Я надеюсь, что Россия… Ещё раз, это мировая проблема, и я понимаю это. Но турнир лучших из лучших… Кучеров, Василевский, Шестёркин — некоторые из лучших игроков — русские. Если им не разрешат сыграть, это испортит мне турнир. Не знаю, что вы думаете, ребята», — сказал Макленнан в опубликованном интервью на YouTube-канале TSN.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная уже точно пропустит.