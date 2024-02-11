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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ до 60 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ до 60 голов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён НХЛ. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», отправив шайбу в пустые ворота на последней минуте встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    

Таким образом, для россиянина эта шайба стала 834-й за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён до 60 голов. На счету канадца 894 шайбы за карьеру в лиге.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 23 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.

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