Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    

Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 23 результативные передачи.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 834 шайбы и 686 результативных передач в 1394 матчах.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс». Матчи пройдут 14 и 11 февраля соответственно.

Материалы по теме
Овечкину покорился рекорд Гретцки! А «Вашингтон» сотворил настоящую сенсацию
Овечкину покорился рекорд Гретцки! А «Вашингтон» сотворил настоящую сенсацию
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android