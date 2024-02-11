Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 23 результативные передачи.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 834 шайбы и 686 результативных передач в 1394 матчах.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс». Матчи пройдут 14 и 11 февраля соответственно.