Видео гола Овечкина в пустые ворота, благодаря которому он побил рекорд Гретцки

Появилось видео гола российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:0).

Напомним, благодаря этой шайбе Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин забросил 57-ю шайбу в пустые ворота и вышел на единоличное первое место по этому показателю, побив рекорд Гретцки (56).

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах. Отставание от рекорда Гретцки в списке лучших снайперов всех времён составляет 60 матчей.