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Видео гола Овечкина в пустые ворота, благодаря которому он побил рекорд Гретцки

Видео гола Овечкина в пустые ворота, благодаря которому он побил рекорд Гретцки
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Появилось видео гола российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    

Напомним, благодаря этой шайбе Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин забросил 57-ю шайбу в пустые ворота и вышел на единоличное первое место по этому показателю, побив рекорд Гретцки (56).

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах. Отставание от рекорда Гретцки в списке лучших снайперов всех времён составляет 60 матчей.

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