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Карбери — о 3:0 над «Бостоном»: это наша самая качественная игра в этом году

Карбери — о 3:0 над «Бостоном»: это наша самая качественная игра в этом году
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:0), который прошёл этой ночью.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Несомненно, это наша самая качественная игра в этом году. От начала до конца, во всех аспектах, в которых нужно было быть готовыми, мы сделали это», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх матчей.

«Вашингтон» прервал серию поражений из шести матчей, набрал 53 очка и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «столичные» 11 февраля примут дома «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    
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