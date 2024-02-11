Карбери — о 3:0 над «Бостоном»: это наша самая качественная игра в этом году

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:0), который прошёл этой ночью.

«Несомненно, это наша самая качественная игра в этом году. От начала до конца, во всех аспектах, в которых нужно было быть готовыми, мы сделали это», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх матчей.

«Вашингтон» прервал серию поражений из шести матчей, набрал 53 очка и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «столичные» 11 февраля примут дома «Ванкувер Кэнакс».