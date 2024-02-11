«Виннипег» обыграл «Питтсбург», прервав пятиматчевую серию поражений

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В ночь с 10 на 11 февраля мск на арене «Канада Лайф-центра» в канадском Виннипеге состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Виннипег Джетс» победили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1.

После стартового периода «Виннипег» выигрывал со счётом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Марка Шайфли на 11-й минуте и Нино Нидеррайтера на 16-й минуте. На 35-й минуте Брайан Раст отыграл один гол, сократив отставание «Пингвинз» до минимума.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут и 5 секунд, отметившись одним силовым приёмом и одним перехватом при двух штрафных минутах. Форвард Владислав Наместников из «Виннипега» записал на свой счёт три силовых приёма, сыграв 10 минут и 24 секунды.

Эта победа стала первой для «Джетс» за шесть последних матчей регулярного чемпионата.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.